13A fährt ab 7. September in beide Richtungen durch Neubaugasse

Morgen in exakt fünf Wochen, am 3. September, wird die Begegnungszone (die von der Mariahilfer Straße bis zur Burggasse reichen wird) eröffnet. An diesen Tag wird der 13A eine Probefahrt machen – allerdings noch ohne Passagiere. Die erste reguläre Fahrt findet am 7. September statt.

Busfahrt mit Bauzaun

Zur Erinnerung: Seit Jänner ist der 13A-Kurs wegen des Umbaus der Straße zweigeteilt. Davor fuhren die Busse nur auf dem Weg zum Hauptbahnhof durch die Neubaugasse. Künftig tun sie das auch in die Gegenrichtung – und mit maximal 20 km/h.