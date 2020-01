Buslinie 13A fährt ab Montag für neun Monate zweigeteilt

Neue Route kommt ab Herbst

Die neue Route ab Herbst führt in beiden Richtungen durch die Neubaugasse. In der künftigen Begegnungszone in der Neubaugasse, wird es mit der doppelten Linienführung ab Herbst 2020 drei weitere 13A-Stationen geben.

Die neuen Busstationen in der Neubaugasse befinden sich dann bei der Mariahilfer Straße, vor dem Theater der Jugend bei der Westbahnstraße, und kurz vor der Burggasse – mit Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien U3, 49 oder 48A.