Neues Sportzentrum: die Dorfbewohner bauen mit

Die Architektur von AllesWirdGut orientierte sich an der Topografie und dem Grundstückszuschnitt. Das Leitmotiv: Horizontal schwebende Ebenen. Die Geschoßplatten passen sich an die alpinen Hangterrassen an, während Unter- und Erdgeschoß in die Landschaft eingebettet wurden. Die Anlage aus Sichtbeton mit wuchtigen Stützen ist weithin sichtbar. Eigentlich war das Klubhaus in Holz geplant, so Architekt Andreas Marth. „Doch die Zimmermänner des Dorfes haben sich nicht getraut.“ Daher wurde auch dieses betoniert. Der pavillonartige Baukörper beherbergt das Vereinslokal. Von hier kann man das Spielgeschehen am Fußballplatz verfolgen und gleichzeitig den Blick auf die umliegende Bergwelt genießen. Gelohnt hat sich dieses ungewöhnliche Engagement des Dorfes auf jeden Fall. Andreas Marth: „Seit der Fußballverein das neue Klubhaus, liebevoll ‘Alpenarena’ genannt, hat, haben sie kein einziges Spiel verloren.“