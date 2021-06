Bauholz: Kein Ende der hohen Preise in Sicht

Im März 2021 lag der Schnittholzpreis-Index laut Fachverband der Holzindustrie Österreichs bei 141,5 Prozent – ein neuer Höchstwert. Gegenüber dem März 2020 bedeutet das einen Anstieg um gut 26 Prozentpunkte. Bei den Gründen für diesen Anstieg müsse man aber „die Kirche im Dorf lassen“, meint Stralz. „Ja, Amerika ist in aller Munde, China ist in aller Munde.“ Aber: „Der Schnittholzmarkt in Europa umfasst rund 100 Millionen Kubikmeter. Davon gehen jetzt rund acht Millionen Richtung Amerika, und davor waren es drei oder vier Millionen Kubikmeter.“ Er sieht in der allgemein gestiegenen Nachfrage den Hauptgrund für die gestiegenen Preise.

Das Gerücht, es gäbe eine künstliche Verknappung – dass Betriebe Holz in großen Mengen aufkaufen und einlagern –, kenne er, so Stralz, könne es aber für die produzierende Industrie „ausschließen. Bei uns geht alles raus.“ Die Lagerstände seien „extrem niedrig“∙