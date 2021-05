Exportbeschränkungen fordern ist „Populismus“

Diese hält Herbert Jöbstl, Obmann der Holzindustrie, für „Populismus und nicht lösungsorientiert. Die Diskussion wird hochemotional geführt, und nicht mit den richtigen Zahlen und Argumenten“. In Österreich gingen ohnehin 75 Prozent des Exports in die EU. „Der freie Warenverkehr ist ein Grundprinzip des EU-Binnenmarktes.“ Mit einer Exportbeschränkung würde man langjährige Geschäftsbeziehungen gefährden. „Das würde die Holzindustrie insgesamt schwächen. Immerhin wäre ein Zurück schwierig.“ Der Export sichere den Standort und damit Arbeitsplätze und mache Österreich in Krisenzeiten flexibler. Darüber hinaus seien im Jänner und Februar die Exporte von Nadelschnittholz um neun Prozent zurückgegangen. Und: „Österreich ist auch abhängig vom Import.“

Die Rohstoffversorgung mit Bauholz sei jedenfalls gut. Aber: „Die Nachfrage übersteigt das Angebot.“ Jöbstl ortet aber Trends aus anderen Ländern, dass sich diese Situation einpendelt. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in Österreich ab dem Sommer entspannt.“ Was das für die Preise heißt, wagt er nicht zu prognostizieren.