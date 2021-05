Bei Bauprojekten heißt es heuer: Bitte warten

„So eine Preissituation, wie sie heuer ist, habe ich noch nicht erlebt.“, fasst es Robert Jägersberger, Innungsmeister der Bauinnung in der Wirtschaftskammer Österreich, zusammen. Der Preis hänge zwar immer stark von den verwendeten Materialien ab, sagt er. Rund sechs bis acht Prozent müssen Bauleute heuer aber für ein Einfamilienhaus mehr hinblättern als noch vor einem Jahr, so seine Schätzung. Normal sind, sagt er, jährliche Steigerungen von zwei bis drei Prozent. Die ergeben sich etwa aus Kollektivvertragserhöhungen und aus Inflationsanpassungen.

Es mangelt jedenfalls nicht nur an einem Material, sondern gleich an einer ganzen Palette: Stahl, Bauholz, Dämmstoffe. Der Preisindex für Schnittholz ist von März 2020 bis März 2021 um über 26 Prozent gestiegen. Bei verarbeiteten Produkten gehen die Steigerungen sogar bis zu 80 oder 90 Prozent. Noch deutlicher das Plus bei Dämmstoffen wie Styropor: Eine Preisverdopplung gegenüber dem Vorjahr ist keine Seltenheit. Und der Rohstoffpreis für Stahl hat auch um rund 30 Prozent angezogen.

Glas ebenfalls knapp

Auch Glas ist knapp, weiß Josef Hattmannsdorfer, Wirtschaftskammer-Vertreter der Glasindustrie. Sein Unternehmen produziert und handelt mit Isolierglas. Der Grund für die Knappheit: Viele Firmen haben gleichzeitig die Revision ihrer Floatglashütten begonnen. Und die nimmt rund sechs Monate Zeit in Anspruch. Zeit, in der die Produktion stillsteht. „In Europa sind momentan einige der Hütten auf Reparatur“, so Hattmannsdorfer. Was zu einer Knappheit in der Versorgung führt.

Und, natürlich, zu höheren Preisen. „Die Rohware Glas ist je nach Produktgruppe zwischen 15 und 25 Prozent teurer geworden“, weiß Hattmannsdorfer. „Bei veredelten Produkten sind es Steigerungen zwischen zehn und 15 Prozent.“ Dass Baustellen nicht beliefert werden können, heißt das im Umkehrschluss aber nicht. Gröbere Lieferverzögerungen gebe es nur bei bestimmten Sonderprodukten wie etwa Farb- oder Weißgläser.