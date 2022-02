Ab April: Erhöhung der Mieten steht kurz bevor

Die Richtwertmieten werden automatisch alle zwei Jahre per 1. April an die Inflation angepasst – das ist gesetzlich so festgelegt. Da die Erhöhung 2021 bereits ausgesetzt wurde, steht dieses Jahr eine besonders große Mietanpassung bevor. Sollte es von der Regierung in diesem Jahr kein erneutes Aussetzen geben, werden die Richtwertmieten ab April österreichweit und im Durchschnitt um 5,85 Prozent erhöht.

Die Richtwertmieten gelten, grob gesprochen, für Altbau- und Gemeindewohnungen. Rund eine halbe Million Mietverträge sind von der regelmäßigen Anpassung betroffen. Die Mietervereinigung Österreich und die Arbeiterkammer sprechen sich dafür aus, die Erhöhung der Richtwertmieten auch heuer auszusetzen, da die Menschen weiterhin mit den Folgen von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und den steigenden Energiekosten zu kämpfen haben.

Hunderte Euro mehr Belastung

Ein Beispiel zeigt, was die Erhöhung für einen Haushalt bedeuten würde. „Die verordnete Erhöhung führt beispielsweise bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung in einem Altbau in Wien zu Mehrkosten von rund 360 Euro im Jahr“, rechnet Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, vor. In Oberösterreich werde sich die Erhöhung auf 390 Euro belaufen und in Vorarlberg kommt eine Mehrbelastung von 550 Euro auf die Mieter dazu.