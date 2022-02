Blackout: Wenn plötzlich alle Lichter ausgehen

Gerade noch lief der „Tatort“ im Fernseher, plötzlich ist alles dunkel und still. Mit dem Handy in der Hand, das etwas Licht spendet, tastet man sich zum Sicherungskasten und drückt auf den FI-Schalter. Nichts tut sich. Der Blick aus dem Fenster zeigt: Auch bei den Nachbarn ist es finster. Stolpernd tastet man sich durch die Wohnung, bis Zünder und eine Kerze gefunden sind. Da es dunkel bleibt und der Strom vorerst nicht zurückkommt, geht man schlafen und hofft, dass morgen wieder alles funktioniert.

Am nächsten Morgen ist es zwar draußen hell, aber drinnen ungemütlich kalt, weder Licht noch Heizung gehen. Zunächst mal frühstücken, dafür braucht man keinen Herd. Doch beim Suchen der Butter und der Marmelade stellt man fest, dass sie nicht mehr richtig gekühlt sind und einem wird klar: In Kürze wird die Tiefkühlware auftauen. Der nächste Weg führt zum Auto. Man setzt sich hinein und dreht das Radio an, immerhin etwas geht. Man zappt durch die Kanäle. Dar Verkehrsfunk: Was sagt der Sprecher? Die Tunnel der Autobahnen werden geschlossen, also doch ein größeres Problem, denkt man sich und kehrt mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in die Wohnung zurück.

Gefahr wird unterschätzt

Szenarien wie dieses hat es in Europa noch nicht gegeben. Im südlichen Österreich ist man es zwar gewohnt, dass schwerer Neuschnee die eine oder andere Leitung kappt. Meist ist aber nach einigen Stunden alles repariert. Einer ,der überzeugt ist, dass es zu einem sogenannten Blackout kommt, ist Herbert Saurugg, Blackout-Experte und ehemaliger Berufsoffizier. Er hält die Gefahr eines Blackouts – so wird ein großflächiger, langfristiger und überregionaler Stromausfall, bei dem keine Hilfe von außen möglich ist, genannt, – für sträflich unterschätzt und warnt vor Auswirkungen. Ein Indiz seien Extremwetterereignisse, aber auch der Ausbau erneuerbarer Energie, der im Fokus steht, während das Gesamtsystem vernachlässigt werde.