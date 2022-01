Der erfolgreiche Weg zur ersten eigenen Immobilie

4. SchlĂŒsselĂŒbergabe

Zur SchlĂŒsselĂŒbergabe kommt es immer erst, wenn der Kaufpreis (inklusive aller Nebenkosten) auf dem Treuhandkonto erliegt. Ab diesem Zeitpunkt verfĂŒgt der TreuhĂ€nder ĂŒber das Geld und es kann gemĂ€ĂŸ der Treuhandvereinbarung im Kaufvertrag das Geld an den VerkĂ€ufer ĂŒberwiesen werden. Das Geld fließt an den VerkĂ€ufer aber erst, wenn es einen Grundbucheintrag gibt. Das kann allerdings ein paar Wochen dauern, wĂ€hrend der Wartezeit empfiehlt es sich, Anbote fĂŒr eine Haushaltsversicherung einzuholen.

Nach vielen absolvierten Stationen war es endlich soweit. Thomas und Sophie erhielten die SchlĂŒssel fĂŒr ihre erste eigene Wohnung. Das war auch gleichzeitig der Startschuss, um Maler, Tischler und Umzugsfirma zu beauftragen, die allesamt in den nĂ€chsten Wochen dafĂŒr sorgen werden, dass die beiden bald in ihr neues Zuhause einziehen können.

Nebenkosten

10 bis 12 Prozent machen Steuern, Provisionen und GebĂŒhren aus:

Grunderwerbssteuer

Bei jedem Immobilienerwerb fĂ€llt in Österreich die Grunderwerbsteuer als Übertragungssteuer einmalig an. Bei KaufvertrĂ€gen wird die Grunderwerbsteuer in der Regel vom Kaufpreis berechnet. Der Steuersatz betrĂ€gt grundsĂ€tzlich 3,5 Prozent.

Eingabe Grundbuch

FĂŒr jede elektronisch ĂŒbermittelte Eingabe ins Grundbuch ist eine GebĂŒhr von 47 Euro fĂ€llig.

EintragungsgebĂŒhr Grundbuch

FĂŒr die Eintragung des Wohnungseigentumsrechts ins Grundbuch (VerbĂŒcherung) ist eine GebĂŒhr von 1,1 Prozent des Kaufpreises zu entrichten.

EintragungsgebĂŒhr Pfandrecht

bei Aufnahme von Krediten 1,2 Prozent der Pfandsumme.

Maklerprovision

Hat ein Makler die Eigentumswohnung vermittelt, fĂ€llt eine Provision an. In der Regel mĂŒssen KĂ€ufer mit dem maximal zulĂ€ssigen Vermittlungshonorar rechnen: Das sind 3 Prozent des Kaufpreises plus 20 Prozent Umsatzsteuer (Immobilienmaklerverordnung).

Notarkosten

Die Notarkosten ergeben sich prinzipiell nach dem sogenannten Notariatstarifgesetz und sind in der Regel davon abhĂ€ngig, was der Notar in dem konkreten individuellen Fall zu tun hat. In der Regel bezahlt man 1,5 Prozent vom Kaufpreis zzgl. Umsatzsteuer und aller GebĂŒhren und Barauslagen.