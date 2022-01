Küchentrend 2022: Braun ist das neue Weiß

Sind diese Küchen nicht viel zu schön zum Kochen? Fragen wir Dario Presotto, Chef von Modulnova, als er das neue Küchenstudio in Wien eröffnet. Klare Antwort des Designers: „Natürlich! Das sind hochfunktionale Küchen, die noch mehr zum Ort des Wohlfühlens werden.“ Auch, wenn ihr Aussehen mehr an ein Wohnzimmer erinnert als an eine Küche.

Die neuen Küchenfarben sind Braun, Rost, dunkles Beige, helle und dunkle Grautöne bis hin zu Schwarz. „Das Spiel mit den Farben ist eines unserer wichtigsten Elemente“, erklärt Presotto. Die Küche sei schon immer ein Ort der Begegnung gewesen, jetzt wird sie noch wohnlicher, noch heimeliger, noch mehr integraler Bestandteil der Wohnung – bei Modulnova geht das Küchendesign direkt in das Wohnzimmerdesign über. Alles aus einem Guss, alles aus einer Hand.