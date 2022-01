Weg zur Traumimmobilie: Günstiges Geld zum Ausleihen

Ausblick

Schon im Laufe des heurigen Jahres könnten sich die Bedingungen für Kreditnehmer ändern. Das bestätigt auch Reinhold Baudisch: „Wichtig für Kreditnehmer wird sein, zu welchen Bedingungen die Banken in Zukunft Kredite vergeben dürfen, insbesondere was den Anteil der Ratenzahlung in Relation zum Einkommen, sowie das Eigenmittelerfordernis betrifft. Erst kürzlich hat die FMA eine zu laxe Kreditvergabe der Banken in Österreich kritisiert, auch neue EU-Eigenkapitalvorschriften für Banken sollen bald kommen. Beide Faktoren sprechen dafür, dass Banken stärker auf Bonität und Leistbarkeit achten werden.“