Immo-Horoskop 2022: Top-Player blicken in die Glaskugel

Die Immobilienpreise sind 2021 noch einmal kräftig gestiegen.Geht es ihrer Einschätzung nach weiter nach oben oder ist der Plafond erreicht?

Michael Schmidt,geschäftsführender Gesellschafter bei der 3SI Immogroup: „Die Immobilienpreise werden sich weiter spürbar nach oben entwickeln. Insbesondere im Zinshausbereich wie auch bei einzelnen Altbauwohnungen im Eigentum wird man weiterhin auf eine steigende Nachfrage bei gleichzeitig sinkendem Angebot treffen. Außer Acht sollte man auch nicht den Umstand lassen, dass die Rohstoffpreise ebenso weiterhin steigen werden.“

Wohnen im Grünen ist pandemiebedingt noch gefragter geworden. Welche Lagen werden 2022 besonders boomen?

Schmidt: „Einfamilienhäuser und Grundstücke rund um Wien, auch in Wien selbst, sind Mangelware. Die Pandemie hat bei diesen Immobilienbereichen nochmals für einen Nachfrageschub – und damit einhergehend überdurchschnittliche Preissteigerungen – gesorgt. Innerstädtische Wohnungen mit Freiflächen haben an Attraktivität gewonnen.“

Der Megatrend Nachhaltigkeit hat auch die Immobilienbranche erfasst. Was heißt das konkret für Sie?

Schmidt: „Nachhaltigkeit betrifft jede Branche. Wir Immobilienentwickler sind hier gefragt und gefordert, mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auch umweltbewusst umzugehen und unsere Projekte bereits so zu planen, dass sie in ihrer Gesamtheit nachhaltig und umweltschonend sind – sowohl in der Herstellung, auch in der Erhaltung.“

Von den hohen Baukosten bis zum Mangel an geeigneten Flächen – was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Branche?

Schmidt: „Auf der einen Seite versuchen wir, leistbaren Wohnraum zu entwickeln. Auf der anderen Seite wollen wir auch ein immer höheres Maß an Qualität liefern. Ebenso steigen Baukosten, Grundstückspreise aber auch der Ankaufspreis von Zinshäusern immer weiter.“

Mit welchen Überraschungen dürfen wir 2022 rechnen?

Schmidt: „Ich würde mir eine positive Überraschung wünschen. Dass wir als Gemeinschaft die Pandemie in den Griff bekommen und wieder zu einem konstant „normalen Leben“ zurückkehren können.“