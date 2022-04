Donauplatte: "Wer keine Million zahlt, hat keine gute Aussicht"

Während manchen Donaucity-Bewohnern nun die Aussicht auf die Donau und den Copa Beach zubetoniert wird, haben Strabag-Mitarbeiter bei schönem Wetter weiterhin Aussicht bis zum Schneeberg.

Sequenz betont, dass alles sei "nicht illegal, aber moralisch fragwürdig. Wer keine Million zahlt, hat Pech gehabt und keine gute Aussicht."

Sima sieht Grüne in der Verantwortung

Der Konter der aktuellen Planungsstadträtin Ulli Sima: "Die aktuelle Widmung stammt aus 2019, da waren bekanntlich die Grünen in der Stadtregierung für die Widmung zuständig. Somit müssen die Grünen ihre Kritik wohl an sich selber richten, warum so gewidmet wurde, entzieht sich unserer Kenntnis", lässt sie via KURIER ausrichten. 2019 war die Grüne Birgit Hebein Ressortchefin.

Die drei Gebäude bieten auch Probenräume und Plätze für Gastronomie beziehungsweise Handel. Errichtet werden sie bis 2025 von der S+B Gruppe. Dort ließ man eine Anfrage zu dem Politstreit unbeantwortet.