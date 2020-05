Neuer "Copa Beach" neben Donauinsel: Gastro startet zu Pfingsten

Der Copa-Cagrana-Nachfolger " Copa Beach" gegenüber der Donauinsel in Wien startet zu Pfingsten in die Saison - heuer zum ersten Mal im Vollausbau, wurde in einer Aussendung am Donnerstag angekündigt. Es gibt Grünflächen, Sandstrände, neue große Bäume und Gastronomie.

Das Freigelände kann ohne Konsumzwang oder Eintritt besucht werden.

Drei Jahre Bauzeit

"Wir freuen uns riesig, dass sich der Copa Beach nach dreijähriger Bauzeit heuer erstmals im Vollausbau von seiner besten Seite präsentieren kann", sagte Umweltstadträtin Ulli Sima in einer gemeinsamen Aussendung mit dem Rathaus-Klubobmann Josef Taucher und dem Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (alle SPÖ).