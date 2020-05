Donaunisel: So startet der Copa Beach in die Saison

Diesen Vorwürfen widerspricht Jank entschieden: „Es gibt sogar 20 Prozent mehr Grünfläche als zuvor. Durch die Neugestaltung haben sich die Höhen verändert, deshalb mussten einige Bäume gefällt werden, da sie sonst in der Luft schweben würden. Dafür gab es aber die vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen. Sicherlich wird es etwas dauern, bis die Größe der vorher dort stehenden Bäume wieder erreicht wird, aber das wird passieren.“

In den vergangenen Tagen wurden aber auch zusätzliche Rasenteppiche ausgerollt, und es kommen noch Bäume in Töpfen.

Im kommenden Winter und Frühling wird jedenfalls noch weiter umgebaut, aber da geht es mehr um die Feinheiten. So könnte es fixe Konstruktionen für die Pop-up-Lokale geben. Auch die Errichtung von zwei Türmen ist immer wieder im Gespräch, scheitert aber auch an der Finanzierung. Denn die Stadt will, dass ein Betreiber an der Einrichtung mit zahlt. Der Umbau ist auch so schon teuer genug – am Ende wird ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag dafür aufgewendet werden. Die ursprünglichen Kalkulationen dürften aber unterschritten werden, weil damals die Baukosten noch höher waren als jetzt.