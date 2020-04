Copa Cagrana: Neueröffnung im Mai, ohne große Feier

Mitte Mai sollten die Grünflächen zur Verfügung stehen: „Wir wollen auch in diesen herausfordernden Zeiten den Zeitplan einhalten und den Copa-Beach weiter attraktivieren“, sagt Sima zum KURIER. „Prioritär sind für uns immer Freiflächen, an denen nicht konsumiert werden muss. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern setzt Wien seit vielen Jahren auf kostenlos zugängliche Flächen am Wasser, und die weitere Gestaltung des Copa-Beach mit noch mehr Grünflächen ist ein wesentlicher Beitrag dazu.“

20 Prozent mehr Grün

Die großen Umbauarbeiten an der ehemaligen Copa Cagrana erfolgten in den vergangenen drei Jahren. Heuer kommt noch um 20 Prozent mehr Grün dazu, heißt es. Über den Winter wurden außerdem neue Lagerräume errichtet, die auf der dem Wasser zugewandten Seite mit Erde zugeschüttet wurden und in Kürze hinter einer grünen Rasenwand „verschwinden“. Derzeit wirken sie eher wie die Berliner Mauer im Kleinformat.