Stadt Wien hat wieder Ärger mit einem Copa-Beach-Pächter

Saftige grüne Wiesen, Sandstrände, Türme mit Sporthändlern – so wurde 2018 der neue Copa Beach präsentiert. Für die Neugestaltung der ehemaligen Copa Cagrana nimmt die Stadt viel Geld in die Hand – vier Millionen Euro für einen Restaurantbau, zehn bis vierzehn Millionen für den Umbau und mehr als eine Million Euro für den Rechtsstreit mit dem ehemaligen Generalpächter Norbert W. Am Ende wird man nicht allzu weit entfernt sein von den Kosten der Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße (25 Millionen Euro).

Doch die Realität schaut derzeit noch nicht so rosig aus wie einst beschrieben. Vor allem Beton statt grüne Wiesen beherrschen derzeit das Bild der Copa, unken die Anrainer. Auch Finanziers für die Türme wurden bisher noch immer nicht gefunden.