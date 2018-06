Erste Fotos: So schaut die neue Copa Cagrana aus

Das komplette Projekt, das in vier Jahren umgesetzt wird, soll laut aktuellen Budgetplan jedenfalls rund 14,5 Millionen Euro kosten. In der Projektphase war man noch von zehn Millionen ausgegangen. Zunächst wurde im heurigen Winter der zentrale Platz neu gestaltet, auf diesen werden in den kommenden Jahren noch Türme gebaut - ein Sportturm und ein Beach-Tower folgen.

Frühestens im Jahre 2021 wird die Copa fertig. Als nächstes soll dann eine Neugestaltung der gegenüberliegenden Sunken City angegangen werden.