Riesenansturm auf die neue Copa Cagrana

So viele Besucher wie am vergangenen Wochenende hatte die Copa Cagrana (außerhalb mancher gut besuchten Donauinselfeste) schon seit Jahren nicht mehr. Darüber waren sich Anrainer und Geschäftsleute einig. Am Samstag Abend war kaum mehr ein Platz zu finden – sogar auf beiden Seiten des Entlastungsgerinnes. Die Umgestaltung wurde zum Riesenerfolg. Dessen Mastermind, Martin Jank vom Wiener Gewässermanagement, zeigte sich ebenfalls beeindruckt: "Es waren nicht nur viele Leute da, sondern es waren viele glückliche Menschen da."