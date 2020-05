Copa Cagrana: Stadt will auch Schuh-Ski-Ruine niederreißen

Derzeit ist die Fläche des ehemaligen Schuh-Ski-Geschäfts in zwei Hälften geteilt. Jene beim Wasser gehört der MA 45, jene Richtung DC-Tower einer Wohngenossenschaft. LautJank gibt es eine Abmachung, wonach das Gelände geräumt werden kann, wenn der Streit mit Weber geklärt ist. Auch wenn die Räumung theoretisch im Juli möglich ist, geht man bei der Stadt eher davon aus, dass im Herbst alles auf einmal gemacht wird.

Der heiß diskutierte "Fight Club" hat jedenfalls bereits zwei mögliche Ersatzquartiere im Auge: eines in der Leopoldstadt und eines im Bereich Schwedenplatz. Mittlerweile finden dort fast ausschließlich "Karaoke-Kämpfe" statt – also Gast gegen Gast. Vier Wiener Jugendbanden‚ vor allem tschetschenischer, albanischer und türkischer Herkunft, tragen hier täglich bis zu 40 Kämpfe aus. Die Stimmung ist dennoch nicht aggressiv, überraschend viel Laufkundschaft schaut zu und trinkt ein Bier, während sich die Gäste – von einem semiprofessionellen Schiedsrichter streng überwacht – vor den Augen so manch interessierter jungen Mädchen "in die Goschen hauen".