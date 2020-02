Wien, an der ungeliebten Donau

Wenn der gemeine Binnen-Wiener ans Wasser will, dann fährt er ins Krapfenwaldlbad oder an irgendeinen See im nahen und fernen Umland. Mit seinen vier Donau-Gewässern führt er nur eine wilde Ehe.

Wien lag stets (in Flussrichtung) rechts der Donau. Alles was dem Bürgertum suspekt war, verlagerte er über die Donau. Das jüdische Getto etwa musste 1625 auf einer Insel in der Leopoldstadt fern der Stadtmauern gebaut werden.

"Brettlhütten"

Über der Donau waren in der Industrie-Hochblüte die Slums der Arbeiterschicht. Diese einstigen „Brettlhütten“ wurden in Parzellen eingeteilt, die heute noch als Grundstücksgrenzen für die dortigen Badehütten verwendet werden.