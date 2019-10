Fotoreportage aus Madagaskar: Bei Zebus, Makis und den Baobabs

In Richtung Tsingy-Nationalpark ist auch die berühmte Baobab-Allee zu finden. Die Affenbrotbäume (siehe Coverbild) können bis zu 140.000 Liter Wasser (entspricht tausend Badewannen) aufnehmen. Warum er so bizarr ausschaut, soll laut Überlieferungen folgenden Grund haben: Zunächst wurde der Baum von Gott in den Regenwald gesetzt, wo er wegen der großen Feuchtigkeit zu jammern begann.

Als er auf einen Berg versetzt wurde, meinte er, dass es zu zügig und kalt sei. Da wurde es dem Schöpfer schließlich zu bunt: Er suchte die trockenste Gegend, die er finden konnte, und steckte ihn kopfüber in den Boden. Deshalb ist der Baobab bis heute der einzige Baum, der „verkehrt herum“ wächst.

Reiseinfos:

Anreise:

Die Hauptstadt Antananarivo erreicht man mit Ethopian (über Addis Abeba) oder mit Air France über Paris. Wer den -Ausstoß kompensieren will (z. B. climateaustria.at), zahlt ab/bis Wien 44,23 €. Günstige Charterflüge von Mailand nach Nosy Be bietet die Neos Air

Beste Reisezeit:

Für das Hochland sind Februar bis Mai und Oktober/November am besten – dazwischen sind die Nächte sehr kalt, in dieser Zeit ist es allerdings ideal in den Küstenregionen. Wer überall unterwegs sein will, für den sind wohl April/Mai und September/Oktober optimal

Veranstalter:

Empfehlenswert ist der Afrika-Spezialist Taruk (Kleinbusreise), taruk.com. Aber auch Wikinger Reisen, Weltweitwandern und viele große Veranstalter (wie

FTI und Geo Reisen) bieten unterschiedliche Reisen an. Zwei Wochen kosten etwa ab 3.000 Euro pro Person

