Ein paradiesisches Urlaubsland, das fast niemand kennt

Dem portugiesischen TV- und Sternekoch João Carlos Silva ist es zu verdanken, dass das kulinarische Angebot wächst und wächst, es gibt Lokale mit Haubenqualität. Auch die lokale Küche ist hervorragend, neben den Fischen sorgen vor allem die Gerichte mit Bananen und Affenbrotbaum-Frucht für Entzücken.

Speziell ist das „Chez Tete“ in der Hauptstadt (Avenida Marginal 12 Julho). Die Besitzerin, „Madame Tete“, hat einst damit begonnen im Hinterhof für ihre Bekannten zu kochen. Daraus wurde eines der besten Restaurants der Stadt, heute kocht sie noch immer in ihrem privaten Hof – allerdings in einem anderen, schöneren Haus. Wenn einmal der Strom ausfällt, was gelegentlich passiert, macht es auch nichts. Das ist eben Afrika.