Madagaskars Lemuren in Gefahr: Schon bald könnten sie Geschichte sein

Tatsächlich gehört Madagaskar nirgends so richtig dazu: Besiedelt wurde es von den Austronesen (von der indonesischen Insel Borneo), Afrikaner gingen erst viel später an Land. Es zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Welt, in den südlichen Gegenden leben die Menschen in Strohhütten und mit Feuerstellen wie in der Steinzeit. Eine der wenigen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ist das Herstellen von Holzkohle – wofür der Wald abgeholzt beziehungsweise niedergebrannt werden muss. Geht es so weiter, wird Madagaskar in 40 Jahren baumfrei sein. Und damit auch lemurenfrei.

„King Julien“ ist tabu

Denn die Abholzung zerstört den wichtigen Lebensraum der Tierwelt. Dazu werden einige Lemurenarten wegen ihres Fleisches gejagt, andere wegen Aberglaubens – etwa das gespenstische Fingertier, das eine Mischung aus Fledermaus, Specht und Lemure darstellt. Aber auch alles vom Mausmaki bis zum Bambuslemur wird verspeist. Nur die beliebten Kattas, bekannt durch King Julien aus dem Trickfilm „ Madagaskar“, gelten wegen einer alten Sage als tabu. In einigen Jahren oder Jahrzehnten könnte der letzte (extrem laute) Schrei eines Lemuren ertönen.

Land und Leute: