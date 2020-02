74 Vorfälle auf dem Wasser, aber keine einzige Untersuchung

„Die Untersuchungsstelle ist für den Bereich Schifffahrt in der gegenwärtigen Organisation zwecklos“, meint ein Fachmann aus der Logistikbranche. Auch Krisper übt Kritik: „Wir haben es hier mit einer Untersuchungsstelle zu tun, die nicht untersucht, sondern sich selbst durch Intransparenz, Untätigkeit und bis hin zu mutmaßlichen Vertuschungsaktionen in die Medien bringt. Leonore Gewessler als zuständige Ressortchefin muss hier endlich aufräumen und dafür sorgen, dass die Stelle ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommt.“

Bettina Bogner, Leiterin der Untersuchungsstelle, betont in einer schriftlichen Stellungnahme: „Es haben sich keine Vorfälle ereignet, die aufgrund rechtlicher Bestimmungen untersuchungspflichtig waren. Es wurden dennoch in einigen Fällen Erhebungen durchgeführt, nach Abwägung der festgestellten Erkenntnisse aber keine Sicherheitsuntersuchungen eingeleitet.“ Und zum Unfall in der Wachau meint Bogner: „Das Stellungnahmeverfahren ist abgeschlossen und derzeit werden die eingetroffenen Stellungnahmen überprüft. Ein Abschluss der Untersuchung wird bis Ende des Jahres stattfinden.“