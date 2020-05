Feuer in der Sansibar: Mysteriöse Brandserie im Umfeld der Donauinsel

Es ist gut, dass es neben der Copa Cagrana eine eigene Feuerwache gibt. Damit haben es die Löschmannschaften nicht weit, wenn es wieder einmal beim Vergnügungsviertel bei der Donauinsel brennt. Wie viele Feuer es dort in den vergangenen 20 Jahren gegeben hat, kann niemand mehr sagen. Fix ist aber eines: In den meisten Fällen handelte es sich um Brandstiftung. Und verurteilt wurde in allen Fällen niemand.

Am Mittwoch, gegen neun Uhr in der Früh, brannte das umstrittene Tanzlokal Sansibar, das infolge der Flammen fast komplett einstürzte. Die Beschädigung ist so enorm, dass ein Abtransport des schwimmenden Lokals Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern wird.