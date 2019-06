Explosion in Wien: Wie der Chefinspektor nun die Ursache sucht

Im Fernsehen geht alles extrem schnell. Der Chef-Ermittler findet irgendein verbranntes Teil, schickt dieses im obligatorischen Plastiksackerl in ein ominöses „Labor“ und schaut nach ein paar Stunden dort vorbei. Danach kennt er die Brandursache, der Täter ist dann oft sehr rasch überführt.

Die Realität schaut jedenfalls ganz anders aus. In Wien ist Chefinspektor Armin Ortner seit bald 28 Jahren jener Mann, der diese Tatorte im echten Leben untersucht. Ob Hofburg-Brand oder explodierte Häuser in der Mariahilfer Straße, die Wiener Polizei vertraut auf den erfahrenen Kriminalisten.

Kurzer Blick

Auch diesmal wurde Ortner (und sein 18-köpfiges Team) wieder an den Explosionsort in der Preßgasse in Wien-Wieden gerufen. Bisher konnten sie allerdings nur kurz in das Loch im Gebäude hineinschauen, weil Einsturzgefahr herrscht. Nur ein Feuerwehrmann wurde mit dem Kran kurz in das Haus gehoben und schilderte erste Erkenntnisse.