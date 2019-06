Explosion in Wien: Stilles Hoffen auf ein Lebenszeichen

Ein Feuerwehrmann habe dann an ihre Wohnung geklopft und sie in Sicherheit gebracht. Auf der Straße hörte sie Hilferufe aus dem Staub, der die Sicht verhinderte. „Es war in dem Moment gut, dass ich mich bei ihm einhängen konnte, dass er für mich da war“, sagt die Lehrerin.

Einpacken konnte sie nur ihre Handtasche mit Geld, Bankomatkarte, Handy und Brille. Wann sie wieder in ihre Wohnung kann, war am Donnerstagnachmittag noch nicht sicher. Das Betreten der Gasse ist noch immer verboten.

Ungewisse Zukunft

„Am Abend ist eventuell eine kurze Begehung in Begleitung der Feuerwehr möglich, momentan ist es noch zu gefährlich, die Gasse zu betreten“, wurde ihr mitgeteilt.

In der Schule in der Schäffergasse, in einem nahen Biergarten und beim Infowagen der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt fanden Treffen für die Betroffenen statt. Dort wurden sie informiert, wie es weitergeht.