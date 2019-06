Explosion in Wien: Viele Fragezeichen rund um das Unglück

Welche Häuser sind noch gefährdet?

Das Haus in der Preßgasse ist bis auf Weiteres stark einsturzgefährdet. Vielleicht muss es sogar abgerissen werden. Darüber entscheidet ein Bausachverständiger, sobald das Haus stabilisiert wurde. Die umliegenden Bauten sind stark beschädigt, aber nicht unmittelbar vom Einsturz bedroht. Die Feuerwehr Wien geht derzeit davon aus, dass sie das zerstörte Gebäude erst in einigen Tagen an eine Baufirma übergeben kann.

Wie geht es jetzt für die Bewohner weiter?

Der Großteil der geretteten Anrainer konnte bei Freunden oder Familie unterkommen. Nur wenige mussten in ein Notquartier. Die Bewohner umliegender Häuser werden wohl bald dauerhaft in ihr Heim zurückkehren können. Für die Anrainer des Hauses in der Preßgasse 2 wird es länger dauern: Zuerst muss das Haus stabilisiert werden, die Trümmer müssen entfernt werden. Danach wird geklärt, ob ein gefahrloses Erreichen der Wohnungen möglich ist und ob Wohnungen bewohnbar sind.