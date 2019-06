Gasexplosion: Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Die Gasexplosion ereignete sich heute gegen 16:30 in der Preßgasse in Wieden. Laut Rettung gibt es vier Schwer- und sechs Leichtverletzte. Zumindest ein Gebäude wurde evakuiert.

Polizei, Rettung und Feuerwehr waren jeweils mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an Ort und Stelle. Die Rettung versorgte mit einem Katastrophenzug die Verletzten.