Biden: "Nord Stream-Lecks absichtliche Sabotage"

Nato-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg hat die russische Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebiete als illegal und unrechtmĂ€ĂŸig zurĂŒckgewiesen. „Die Nato-BĂŒndnispartner erkennen kein einziges dieser Gebiete als Teil Russlands an und werden dies auch in Zukunft nicht tun“, sagte der Norweger am Freitag in BrĂŒssel. Man rufe alle Staaten dazu auf, die unverhohlenen Versuche Russlands zurĂŒckzuweisen, Territorien zu erobern.

Kremlchef Wladimir Putin hatte am Freitag die Abkommen, mit denen die Annexion der besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson besiegelt wurde. International wird dieser Schritt nicht anerkannt. Zuvor hatte Moskau in den vier Regionen Scheinreferenden organisiert, in denen die Bevölkerung angeblich fĂŒr einen Beitritt zu Russland gestimmt hat.