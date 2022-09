Montenegro: Informanten des russischen Geheimdienstes aufgeflogen

Oligarchen und Montenegro

Neben der Tatsache, dass Montenegro und Russland durch den orthodoxen Glauben, die Zugehörigkeit zu den slawischen Völkern und einst enge politische Beziehungen verbunden sind, waren die wirtschaftlichen Beziehungen doch immer die stärksten. So machte der russische Oligarch Oleg Deripaska, dessen Villa in Washington kürzlich vom FBI durchsucht wurde, jahrelang Geschäfte in Montenegro.

Neben seiner bekannt engen Beziehung zu Wladimir Putin gelang es Deripaska, durch seine Teilnahme an zahlreichen Affären weltweite Aufmerksamkeit zu erregen. Berühmt wurde er erstmals durch seine Ehe mit Polina Jumaschewa, der Enkelin des ehemaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin, deren Vater (und Jelzins Schwiegersohn) Valentin Jumaschew enger Berater des langjährigen Präsidenten war.

Montenegro erregte Anfang der 2000er Jahre die Aufmerksamkeit von Deripaska. Er gründete dort eine Aluminiumfabrik, die für die Produktion der Hälfte der montenegrinischen Exporte verantwortlich war. Da er der Gelegenheit, sich politisch zu engagieren, selten widerstehen konnte, setzte er sich seit 2005 für die Unabhängigkeit Montenegros ein. Als Hilfestellung für die montenegrinischen Behörden bot er auch seine Berater an, darunter den umstrittenen US-Lobbyisten Paul Manafort, der 2016 Wahlkampfmanager Donald Trumps bekannt wurde.



Die Liebe zwischen Montenegro und Deripaska ging jedoch in Brüche, als die Unternehmen des russischen Oligarchen ein Schiedsverfahren gegen den Staat einleiteten. Wegen der gescheiterten Investition in das Aluminiumwerk fordern sie Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe. In drei Schiedsverfahren entschied das Gericht zugunsten Montenegros, das letzte Verfahren vor dem Schiedsgericht in Den Haag leitete Deripaska persönlich ein.