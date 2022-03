Montenegro: Europas sicherer Hafen für Russlands Oligarchen

Montenegro schloss sich Ende Februar den EU-Sanktionen gegen Russland an und sperrte in der Vorwoche auch seinen Luftraum für russische Flugzeuge. Ob es auch weitere konkrete Maßnahmen gab, ist nicht bekannt. Montenegrinische Medien hatten Anfang März spekuliert, dass so manche Luxusjacht im Besitz russischer Oligarchen nun den Jachthafen in der montenegrinischen Küstenstadt Tivat verlassen wird.

Gespaltene Bevölkerung

Der europäische Staat im Westbalkan ist bei russischen Urlaubern sehr beliebt: In den vergangenen Jahren stellten Russen im Schnitt ein Drittel aller ausländischen Touristen, gefolgt von Bürgern Serbiens. Die Bevölkerung in Montenegro ist gespalten, was das Verhältnis zu Russland angeht; Teile der Bevölkerung stehen jedoch hinter Putin.