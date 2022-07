Leere Strände in Montenegro: "Kein Wunder bei Preisen wie an der Côte d'Azur"

"Ich denke, wir waren angesichts der sehr guten Besucherzahlen in der Vorsaison zu optimistisch. Zu dieser Zeit hatten wir viele Touristen aus Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien … Wir hätten wissen sollen, dass es sich um Gäste handelt, die traditionell gerne in der Vorsaison kommen und in der Hauptsaison selten in den Urlaub fahren", erklärte Hotelier Ivan Ivanović aus dem beliebten Küstenort Budva im Gespräch mit dem montenegrinischen Portal Vijesti.

Die Touristensaison habe all die Probleme offengelegt, mit denen Budva - das als zentraler Ort des montenegrinischen Tourismus gilt - seit Jahren konfrontiert ist, schreibt Vijesti. Die Rede ist "von einer schlechten, praktisch nicht existierenden Tourismusstrategie, einem unklaren Konzept, ob es ein Elite- oder ein Massentourismusziel, ein Vergnügungs- oder aber ein Erholungsort". Zudem sei man sich nicht sicher, welche Touristen man anlocken will: die aus dem Osten Europas oder aber die aus der Westbalkan-Region. Zu guter Letzt seien die in diesem Sommer extrem hohen Preise schuld daran, dass die Besucher ausbleiben.