Putin verleibt sich weitere Ukraine-Gebiete ein

Zu seinem 70. Geburtstag am 7. Oktober macht sich Russlands Präsident Wladimir Putin schon heute, Freitag, sein wohl größtes Geschenk, allerdings eines, das mit Blut und internationaler Ächtung erkauft wurde. In einer Zeremonie im Kreml um 14 Uhr (MESZ) will der Kriegsherr „Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation“ unterzeichnen, wie sein Sprecher Dmitri Peskow tags davor lapidar wissen ließ. Konkret: Die ukrainischen Regionen Lugansk, Donezk sowie Cherson und Saporischschja sollen offiziell annektiert werden.