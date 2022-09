Keine Überraschungen bei Scheinreferenden in Ostukraine

93 Prozent in Saporischschja, 87 Prozent in Cherson, sogar 98 Prozent in Luhansk und 99 Prozent in Donetsk. Geht es nach den russischen Besatzern, haben die Ukrainer mit großer Mehrheit für einen Beitritt zu Russland gestimmt.

Von einem „gewaltigen Sieg“ sprach deshalb auch der Präsident der selbsternannten Luhansker Volksrepublik. Für Wolodymyr Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine ist es eine „Farce“ – das sei nicht einmal die „Imitation eines Referendums gewesen“.

Beobachter hatten in den vergangenen Tagen auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die ukrainischen Bewohner der besetzten Gebiete zum Urnengang gezwungen wurden.