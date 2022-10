Chef von AKW Saporischschja laut Ukrainischer Meldung verschleppt

Der Chef des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja, Ihor Muraschow, ist nach ukrainischen Angaben von Moskauer Truppen entfĂŒhrt worden. Das teilte der PrĂ€sident der Betreibergesellschaft Enerhoatom, Petro Kotin, am Samstag mit. Der Generaldirektor des grĂ¶ĂŸten europĂ€ischen Kernkraftwerks wurde demnach am Vortag von einer russischen Patrouille am AKW-Standort Enerhodar auf der Straße gestoppt und aus dem Auto gezerrt.

Er sei mit verbundenen Augen an einen unbekannten Ort gebracht worden. Eine ErklĂ€rung von russischer Seite gab es zunĂ€chst nicht. Russland hĂ€lt das AKW seit Anfang MĂ€rz besetzt. "Es gibt keine Erkenntnisse zu seinem Schicksal", teilte Kotin im Nachrichtenkanal Telegram mit. Er warf Russland atomaren Terrorismus gegen das Management und gegen die Mitarbeiter des Kraftwerks vor. Muraschow, der die Hauptverantwortung fĂŒr das sichere Funktionieren und die nukleare Sicherheit der Anlage trage, mĂŒsse sofort freigelassen werden. Kotin forderte auch den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, auf, sich fĂŒr Muraschows Freilassung einzusetzen.

Angst vor atomarem Zwischenfall

Das AKW war immer wieder beschossen worden. Sowohl die russischen Besatzer als auch die ukrainischen Behörden warnten mehrfach vor einem möglichen atomaren Zwischenfall mit massiven Auswirkungen fĂŒr ganz Europa. Die IAEA setzt sich fĂŒr rasche weitere GesprĂ€che ĂŒber eine Waffenstillstandszone um das AKW ein. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom, der das Kraftwerk gemeinsam mit russischen Einheiten kontrolliert, ist nach Angaben seines Managements bereit, ĂŒber technische Aspekte einer Schutzzone zu reden.