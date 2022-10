Deutschland will Ukraine rasch Flugabwehrsystem Iris-T liefern

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat der Ukraine die rasche Lieferung einer ersten Einheit des bodengest├╝tzten Luftabwehrsystems Iris-T SLM zugesagt. Das System solle in wenigen Tagen f├╝r den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland eintreffen, k├╝ndigte die SPD-Politikerin am Samstag bei einem Besuch in der Hafenstadt Odessa an. Bei ihrem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut sieben Monaten wurde sie von ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow empfangen.

Deutschland will der Ukraine zun├Ąchst vier der jeweils 140 Millionen Euro teuren Systeme des Typs Iris-T SLM zur Verf├╝gung stellen, die Finanzierung von drei Weiteren ist gesichert. Ein System besteht aus vier Fahrzeugen - einem Feuerleitger├Ąt und drei Raketenwerfern. Es soll eine mittlere Gro├čstadt vor Angriffen aus der Luft sch├╝tzen k├Ânnen.

Das Luftabwehrsystem erm├Âglicht dem deutschen Hersteller Diehl Defence zufolge Schutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugk├Ârper und ballistische Kurzstreckenraketen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) zufolge ist es das modernste Flugabwehrsystem, ├╝ber das die Bundesrepublik verf├╝gt. Die Bundeswehr selbst nutzt das System noch nicht.