Britische Warnung vor zu viel Euphorie: "Russland gibt noch lange nicht auf"

Anl├Ąsslich der R├╝ckeroberung der Stadt Cherson bietet die ukrainische Bahn bereits im Vorverkauf Tickets f├╝r Fahrten in von Russland besetzte St├Ądte an. Diese Fahrkarten k├Ânnten nach der erwarteten Befreiung auch dieser St├Ądte genutzt werden, k├╝ndigt der Bahnbetreiber auf dem Kurznachrichtendienst Telegram an. Sie g├Ąlten in den ersten drei Z├╝gen von Kiew ins befreite Cherson sowie nach Mariupol, Donezk und Luhansk im Osten und Simferopol auf der Krim.

Es handle sich um ein Symbol des Vertrauens in die ukrainischen Streitkr├Ąfte und die Befreiung der Ukraine von den Besatzern. Die Vorverkaufspreise beginnen bei umgerechnet rund 26,50 Euro. Die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer wurde im Mai von russischen Truppen besetzt. Donezk und Luhansk in der Ostukraine gerieten 2014 unter Kontrolle pro-russischer Separatisten. Simferopol auf der Krim ist seit der Annexion der Halbinsel 2014 unter russischer Kontrolle.