Verwirrung um Lawrows Spitalaufenthalt

Der russische Außenminister Sergej Lawrow soll ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, nachdem er nach seiner Ankunft zum G20-Gipfeltreffen in Bali an gesundheitlichen Problemen gelitten hatte, teilten indonesische Behörden am Montag mit. Lawrow soll in das Sanglah-Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Denpasar gebracht worden sein.

Drei indonesische Regierungs- und medizinische Beamte teilten der Nachrichtenagentur Associated Press mit, dass der russische Diplomat auf der Ferieninsel behandelt werde. Zwei der Personen sagten, Lawrow werde wegen einer Herzerkrankung behandelt.

Lawrow ist der ranghöchste russische Beamte, der an dem am Dienstag beginnenden G-20-Gipfel teilnimmt.