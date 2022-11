Mehr als 100.000 Tote und Verletzte: Hohe Opferzahlen auf beiden Seiten

Rückzug aus Cherson

Ukrainische Soldaten rückten am Mittwich langsam in Richtung Cherson vor und befreiten nach eigener Darstellung die Ortschaften Prawdino und Kalinowskoje, die in den vergangenen Tagen schwer umkämpft waren. Dem Einmarsch der Ukrainer sei aber der Abzug der Russen aus den beiden Orten vorausgegangen, berichtete die Ukrajinska Prawda. Unter dem Druck ständiger ukrainischer Angriffe hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch den Abzug des russischen Militärs aus Cherson und der gesamten Region um die Stadt angeordnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij reagierte darauf vorsichtig, warnte vor Euphorie und hielt es für unwahrscheinlich, dass die russische Armee die Stadt kampflos verlassen würde. Nach der Ankündigung herrsche zwar „viel Freude“, sagte er am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache.

„Aber unsere Emotionen müssen zurückgehalten werden - gerade während des Krieges.“ Zugleich kündigte er weitere Operationen an, ohne diese genauer zu beschreiben.