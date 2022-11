Ukraine: Russen wollen Cherson in eine "Stadt des Todes" verwandeln

Russland will nach der Rückzugsankündigung nach Ansicht der Ukraine Cherson in eine „Stadt des Todes“ verwandeln. Der politische Berater von Präsident Wolodimir Selenskij, Mychajlo Podoljak, beschuldigte Russland, Gegenden zu verminen und zu planen, Cherson von der anderen Seite des Flusses Dnipro zu beschießen. Und weiter: "Das russische Militär vermint alles, was es kann: Wohnungen, Abwasserkanäle. Die Artillerie am linken Ufer plant, die Stadt in Ruinen zu verwandeln“, schrieb Podoljak auf Twitter. „So sieht (die) 'russische Welt' aus: kam, raubte, feierte, tötete 'Zeugen', hinterließ Ruinen und ging.“