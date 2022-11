Kiew bittet um Hilfe bei Getreideabkommen: "Hungerspiele" stoppen

Die Ukraine hat die Länder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN um Unterstützung für eine Fortsetzung der Getreide-Exporte über das Schwarze Meer gebeten. Er rufe die ASEAN-Mitglieder dazu auf, alle möglichen Mittel zu ergreifen, um Russland dabei zu stoppen, das Getreide-Abkommen für taktische Zwecke zu missbrauchen und "Hungerspiele mit der Welt zu spielen", sagt Außenminister Dmytro Kuleba am Rande des ASEAN-Gipfels in Kambodscha.

Es müsse auch sichergestellt werden, dass Russland sich ernsthaft an dem Abkommen beteilige und seine Inspektoren die Frachter ohne künstliche Verzögerungen überprüfen. Länder in Afrika und Asien hätten darunter zu leiden. Sein Amtskollege Sergej Lawrow habe nicht um ein Treffen mit ihm gebeten, sagte Kuleba weiter.

Ukraine hofft auf Verlängerung des Abkommens

Die Ukraine strebt eine Erweiterung des Getreideexportabkommens im Schwarzen Meer auf weitere Häfen und Waren an. Zudem hofft die Regierung in Kiew, dass in der kommenden Woche eine Entscheidung zur Verlängerung der Übereinkunft um mindestens ein Jahr getroffen wird.

Das Abkommen läuft am 19. November aus. Moskau hat bereits angedeutet, es nicht zu verlängern, wenn auf seine Bedenken nicht eingegangen wird. Im Oktober hatten die Russen das Abkommen bereits für mehrere Tage einseitig ausgesetzt. Am Freitag begannen in Genf nach Angaben eines UNO-Sprechers Gespräche zwischen einer russischen Delegation und ranghohen Vertretern der Vereinten Nationen wegen der Bedenken Moskaus im Zusammenhang mit dem auslaufenden Ukraine-Getreideexportabkommen.

Ukraine bei ASEAN-Treffen

Die Ukraine nimmt erstmals an einem Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten teil. Lokale Medien hatten aber berichtet, dass sich die zehn Mitgliedsländer nicht darauf einigen konnten, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache an das Treffen richten kann. "Wir werden alle Möglichkeiten erkunden und nutzen, um eine tiefere Beziehung zu den ASEAN-Ländern aufzubauen", betonte Kuleba auch mit Blick auf neue Handelsmöglichkeiten und Ernährungssicherheit. Am Rande des Treffens hatte Kuleba einen symbolischen Friedensvertrag mit dem Block unterzeichnet.