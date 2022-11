Ukrainer feiern Rückeroberung von Cherson, Jubel auch in Kiew

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat einem deutschen Regierungssprecher zufolge am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij telefoniert. Beide hätten sich im Vorfeld des G20-Gipfels über die militärische, politische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht. Scholz habe weitere Unterstützung zugesagt, vor allem in den Bereichen Energieinfrastruktur und Luftverteidigung. "Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident verurteilten den anhaltenden gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur in der Ukraine durch die russischen Streitkräfte und besprachen konkrete Maßnahmen zur Stärkung der ukrainischen Energieinfrastruktur."

Scholz sieht nach eigener Aussage drei vorrangige Aufgaben in der Ukraine-Hilfe. Zunächst müsse man dafür sorgen, dass ukrainische Städte vor russischen Angriffen geschützt werden könnten, sagte Scholz am Freitagabend im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in Leipzig. Er lobte die Effizienz des von Deutschland bereitgestellten Luftabwehrsystems Iris-T. Mittlerweile gebe es Interesse aus der ganzen Welt an dem System, das nicht einmal die deutsche Bundeswehr eingesetzt habe.

Zweitens müsse man die zerstörte Infrastruktur schnell reparieren. Drittens müsse man sich darauf vorbereiten, um weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen zu können. Scholz warf Russlands Präsident Wladimir Putin vor, den Krieg seit zwei Jahren vorbereitet zu haben. Putin habe nur Gründe vorgeschoben, um einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu starten mit dem Ziel, eine "Gewaltherrschaft" in dem Land aufzubauen.