Wie russische Kriegflüchtlinge Georgiens Wirtschaft ankurbeln

TBC-Chef Buzchrikidse sieht hingegen in den Neuankömmlingen das Potenzial, Qualifikationslücken in der georgischen Wirtschaft zu schließen. „Sie sind sehr jung, haben eine technologische Ausbildung und verfügen über Wissen - für uns und andere georgische Unternehmen ist dies eine sehr nützliche Gelegenheit“, sagt er. „Eine zentrale Herausforderung für uns ist die Technologie. Und in diesem Bereich konkurrieren wir leider mit High-Tech-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa“, fügt er hinzu. „Um einen schnellen Erfolg zu erzielen, sind diese Migranten sehr hilfreich.“

Sorgen um negative Kriegsfolgen

Dennoch machen sich Ökonomen und Unternehmen Sorgen über mögliche negative Folgen des Krieges. „Wir bauen unsere Zukunftspläne nicht auf den Neuankömmlingen auf“, sagt Schio Chetsuriani, der Chef von Archi, einem der größten georgischen Immobilienentwicklern. Auch wenn die Mietpreise in die Höhe schießen, seien die Unternehmen nicht daran interessiert, zu viel in den Wohnungsmarkt zu investieren, zumal die Preise für Materialien und Ausrüstung steigen. Während die Vermieter von den steigenden Mieten profitierten, hätten sich die Gewinnspannen bei den Wohnungsverkäufen kaum verändert, sagt er.

Ökonomen warnen davor, dass der Boom nicht von Dauer sein könnte. Sie empfehlen der georgischen Regierung, die steigenden Steuereinnahmen dazu zu nutzen, um Schulden zu tilgen und Devisenreserven aufzubauen, solange es noch geht. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass all diese Faktoren, die das Wachstum in diesem Jahr ankurbeln, vorübergehend sind und kein nachhaltiges Wachstum in den folgenden Jahren garantieren, daher ist Vorsicht geboten“, sagt Experte Bogow von der EBRD. „Die Unsicherheit ist immer noch da, und die Krise könnte Georgien mit Verzögerung treffen.“