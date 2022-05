Kiew: 23.000 getöteten russischen Soldaten + Angelina Jolie in Lemberg

CSU-Chef Markus Söder übt massive Kritik an der deutschen Bundesregierung in der Ukraine-Krise. Insbesondere, dass es so lange gedauert habe, bis es eine Entscheidung über Waffenlieferungen für die Ukraine gegeben habe, stört den bayrischen Ministerpräsidenten. Dabei kritisierte Söder auch, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der jüngsten Bundestagsdebatte über die Waffenlieferungen "so weit entfernt wie nur möglich" entfernt gewesen sei, nämlich auf Reise in Japan. Die Ampel-Koalition streite untereinander massiv, sagte Söder am Samstag vor Beginn eines kleinen CSU-Parteitags in Würzburg. "Das wird eigentlich dem Führungsanspruch und dem Erwartungsdruck, der auf Deutschland als größter und stärkster Nation in Europa ist, nicht gerecht." Mit scharfen Worten bedachte Söder auch den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Schröder sei "ein sturer, alter, skurriler Mann", dem das eigene Konto wichtiger sei als das Ansehen Deutschlands in der Welt. Schröder müsse nicht nur aus der SPD austreten, sondern auch seine Privilegien als Altkanzler zurückgeben, verlangte der Ministerpräsident. Schröder steht wegen seiner fortdauernden geschäftlichen Verbindungen zu Russland massiv in der Kritik.