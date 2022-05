Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol evakuiert

Flughafen angegriffen

Die Landebahn des Flughafens Odessa ist durch einen russischen Raketenangriff zerstört worden. Dies teilte die ukrainische Armee am Samstag mit. Der Einschlag eines russischen Marschflugkörpers habe die Landebahn unbrauchbar gemacht, hieß es. Odessa ist die letzte große Stadt am Schwarzen Meer, die noch von der Ukraine kontrolliert wird. Sie liegt nahe der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien, in der russische Soldaten stationiert sind.

Die ukrainische Armee meldete unterdessen Erfolge im Osten des Landes. Im Gebiet der Großstadt Charkiw seien vier Siedlungen zurückerobert worden, hieß es am Samstagabend. Zuvor waren neue russische Angriffe im Osten vermeldet worden. "Die Gefechte gehen weiter", es gebe für Russland aber keine Erfolge, heißt es. In der Nähe der Stadt Isjum in der Region Charkiw ziehe Russland weiter Truppen für den Angriff zusammen. Attackiert wurde in der Nacht auch Charkiw selbst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von "taktischen Erfolgen" seiner Armee in der Region.

