IAEA-Experten erreichen heute AKW Saporischschja + EU setzt Visa-Abkommen mit Russland aus

Die Ukraine will die historische Altstadt von Odessa am Schwarzen Meer auf die Liste der WelterbestĂ€tten der UNESCO setzen lassen. Die fĂŒr ihre Architektur berĂŒhmte Stadt sei bereits von Bombardements getroffen worden und liege nur einige dutzend Kilometer von der Front im Ukraine-Krieg entfernt, erklĂ€rte die UNO-Organisation am Dienstag in Paris. Der ukrainische Kulturminister Oleksander Tkatschenko erklĂ€rte bei einem Besuch bei der UNESCO in Paris: "Odessa ist in Gefahr."

Es gebe hĂ€ufige Bombardements. Odessa ist insbesondere fĂŒr seine monumentalen Treppen bekannt. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war die Stadt von Anfang an ein strategisch wichtiges Ziel fĂŒr Moskau. Die UNESCO will nun die ukrainische Anfrage zu Odessa dringlich prĂŒfen und die Stadt möglicherweise auch auf die Liste des bedrohten Welterbes setzen. Gleiches gelte fĂŒr Kiew und Lwiw.

Odessa gilt als "Perle am Schwarzen Meer". Das von Katharina der Großen gegrĂŒndete Odessa ist fĂŒr seine berauschende Architektur aus dem 19. Jahrhundert berĂŒhmt. Mit ihrem riesigen Hafen spielte die 1794 gegrĂŒndete Stadt bereits im russischen Zarenreich eine besondere Rolle.