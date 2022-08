Visumstopp für Russen: Wer dafür ist und wer dagegen

Was sagen die Kritiker?

Scholz warnte, ein genereller Visum-Bann für Russen würde auch "ganz Unschuldige" treffen und nicht nur Kriegsbefürworter. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte es "keine gute Idee", Russen unterschiedslos die Einreise zu verwehren.

Das österreichische Außenministerium erklärte auf AFP-Anfrage zuletzt, mit einem allgemeinen Visumstopp wären "noch vorhandene Kontakte zu der russischen Zivilgesellschaft kaum mehr möglich". Zudem sei der Vorstoß bei den Anstrengungen gegen russische Desinformation "kontraproduktiv". Denn in der EU könnten Russen erfahren, was ihr Militär in der Ukraine wirklich tue.