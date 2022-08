Österreich lehnt allgemeinen Visa-Stopp für Russen ab

Österreich erachtete einen generellen Visastopp "bei den laufenden Anstrengungen gegen die russische Desinformation" außerdem als "kontraproduktiv", betonte das Außenministerium: "Bei Reisen in die EU haben Russen und Russinnen die Chance, zu erfahren, was das russische Militär in der Ukraine tut - während es in Russland selbst ja ein Nachrichtenembargo gibt."

Die EU hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor sechs Monaten sechs Sanktionspakete verabschiedet. "Unsere Maßnahmen zielen bereits auf über 1.200 Einzelpersonen und knapp 110 Entitäten ab sowie eine ganz beträchtliche Anzahl von Sektoren der russischen Wirtschaft. Mit diesen Maßnahmen werden ganz gezielt jene getroffen, die für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verantwortlich sind bzw. für Russland (kriegs)relevante Wirtschaftszweige", betonte eine Sprecherin.